Kocaeli TEM Otoyolu'nda 82 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Kocaeli TEM Otoyolu'nda 82 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Kocaeli'de gerçekleştirilen narkotik operasyonunda bir cipte yapılan aramada zulalanmış 82 kilo metamfetamin maddesi bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda narkotik köpeği ile cipte yapılan aramada zulalanmış vaziyette 82 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin bir şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde dün TEM Otoyolu üzerinde durdurulan cipte narkotik köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramada aracın bagaj ve taban kısımlarına zulalanmış vaziyette 146 paket halinde 82 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturuculara el koyulurken, konu ile ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, sevk edildiği Körfez Adliyesince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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