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Kocaeli'nin Körfez İlçesinde Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kocaeli'nin Körfez İlçesinde Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki aracın çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Körfez Kent Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 FT 090 ile 34 FVV 680 plakalı 2 otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 34 FVV 680 plakalı otomobilde bulunan yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Derince Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Araçlarda maddi hasar oluşurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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