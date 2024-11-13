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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yangın paniği: Müstakil evin çatısı alev alev yandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yangın paniği: Müstakil evin çatısı alev alev yandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde müstakil bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerine gelen vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi ve sağlık ekipleri de tedbir amaçlı hazır bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde müstakil bir evin çatısı alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın 17.30 sıralarında Topçular mahallesi Demirci sokakta meydana geldi. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tedbir amacıyla sağlık ekipleri de yangın yerinde hazır bulundu. Mahalle sakinleri söndürme çalışmalarını takip etti.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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