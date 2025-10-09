Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 737 hap ve 117 sentetik ecza ele geçirildi
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda 737 uyuşturucu hap, 450 gram eroin ve 117 sentetik ecza ile birlikte bir şüpheli yakalandı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde 7 Ekim tarihinde Gebze ilçesinde bir adreste operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 737 uyuşturucu hap, 450 gram eroin, 117 sentetik ecza, 55 gram bonzai ve 15 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturuculara el konulurken olaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı. İfadesi sonrası şüpheli adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa