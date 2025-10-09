Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 737 hap ve 117 sentetik ecza ele geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda 737 uyuşturucu hap, 450 gram eroin ve 117 sentetik ecza ile birlikte bir şüpheli yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir adrese yapılan operasyonda 737 uyuşturucu hap ve 117 sentetik ecza ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde 7 Ekim tarihinde Gebze ilçesinde bir adreste operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 737 uyuşturucu hap, 450 gram eroin, 117 sentetik ecza, 55 gram bonzai ve 15 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturuculara el konulurken olaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı. İfadesi sonrası şüpheli adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Erdoğan ateşkes sonrası atılması gereken ilk adımı açıkladı
Polise saldıran kadından skandal sözler: Sıkacağım size, benim babam savcı

"Sıkacağım size, benim babam savcı"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Trump duyurdu, halk sokağa koştu! Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
Polise saldıran kadından skandal sözler: Sıkacağım size, benim babam savcı

"Sıkacağım size, benim babam savcı"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.