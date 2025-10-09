Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 737 hap ve 117 sentetik ecza ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir adrese yapılan operasyonda 737 uyuşturucu hap ve 117 sentetik ecza ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde 7 Ekim tarihinde Gebze ilçesinde bir adreste operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 737 uyuşturucu hap, 450 gram eroin, 117 sentetik ecza, 55 gram bonzai ve 15 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturuculara el konulurken olaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı. İfadesi sonrası şüpheli adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ