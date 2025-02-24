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Kocaeli'nin Gebze İlçesinde Restoranda Rehin Alma Olayı

Kocaeli'nin Gebze İlçesinde Restoranda Rehin Alma Olayı
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Gebze'de bir restoranda meydana gelen rehin alma olayı sonrası polis ve özel harekat ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerinde durum kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir restoranda rehin alınma olayı yaşandı. Ekipler olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay, Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel hareket ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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