Kocaeli'nin Gebze İlçesinde Orman Yangını

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Cumaköy Mahallesi'ndeki ormanlık bölgeden duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. - KOCAELİ