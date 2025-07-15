Kocaeli'nin Gebze İlçesinde Orman Yangını
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Cumaköy Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve orman ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Cumaköy Mahallesi'ndeki ormanlık bölgeden duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa