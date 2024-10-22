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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evde patlama: 7 yaralı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamanın olduğu binada büyük hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay, Mevlana mahallesi 866 sokak üzerinde bulunan bir binada patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Binada büyük hasar meydana geldi. İlk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. - KOCAELİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evde patlama: 7 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Olaylar İtfaiye kocaeli 3-sayfa Sağlık Gebze

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