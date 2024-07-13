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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 iş yeri motosikletli şahıslar tarafından kurşunlandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 2 iş yeri, motosikletli 2 kişi tarafından kurşunlandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 iş yeri motosikletli 2 kişi tarafından kurşunlandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Körfez Caddesi ile Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, farklı mahallede bulunan 2 iş yeri, motosikletli 2 kişi tarafından kurşunlandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, olay yerinde inceleme başlattı. Ayrıca polisler kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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