Kocaeli'nin Darıca İlçesinde Patlama: Yaralılar Var

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Olayda yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'taki bir binada saat 19.15 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada yangın çıktı. Yaralıların olduğu öğrenilirken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. - KOCAELİ