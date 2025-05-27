Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kömürlük yangını

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kömürlük yangını
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir binanın kömürlüğünde çıkan yangın, mahalle sakinleri tarafından kontrol altına alınarak itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında maddi hasar oluştu ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir binanın kömürlüğü alev alev yandı. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Nenehatun Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde bulunan bir binanın kömürlüğü meydana geldi. İddiaya göre, nasıl çıktığı henüz bilinmeyen yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri gerçekleştirdi.

Çevrede bulunan vatandaşların olay yerine doğru koşmaları ise dikkat çekti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Öte yandan yangında kimsenin yaralanmadığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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