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Kocaeli'nde Yangın: Bungalov Kullanılamaz Hale Geldi

Kocaeli'nde Yangın: Bungalov Kullanılamaz Hale Geldi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Denizli Göleti Barajı mevkiindeki bir bungalovda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının sebebi henüz bilinmiyor. Olayda can kaybı olmaması sevindirirken, bungalov tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alev alev yanan bungalov, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Denizli Göleti Barajı mevkiinde bulunan bungalovda meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple bungalovda yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ahşap yapıyı saran alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, bungalov kullanılamaz hale geldi. İçerde kimsenin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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