Kocaeli'nde Yangın: 3 Kişi Mahsur Kaldı, 7 Daire Hasar Gördü

Kocaeli'nde Yangın: 3 Kişi Mahsur Kaldı, 7 Daire Hasar Gördü
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İzmit ilçesinde meydana gelen yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın, bir binanın 2. katında başladı ve bitişikteki binaya sıçradı. 7 daire kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın, bitişiğindeki binaya da sıçradı. İçeride mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılırken, 7 dairede hasar oluştu.

Yangın, Cedit Mahallesi Şen Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki 5 katlı binaya sıçradı. Binalarda, 1 yatalak olmak üzere toplam 3 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ara sokaklara park edilen araçlar nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük yaşadı. Ekipler, içeride mahsur kalan ve dumandan etkilenen 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri yapılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 7 daire kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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