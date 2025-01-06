Kocaeli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kocaeli'nde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmit ve Darıca ilçelerinde yapılan çalışmalarda 931 gram sentetik kannabinoid, 67 gram kokain, 62 gram esrar, 1 gram metamfetamin, tabanca, 9 fişek, hassas terazi ve 3 bin 845 TL ele geçirildi. Olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen A.U., K.A. ve M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıs Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi çerçevesinde işlem yapılarak serbest bırakıldı. - KOCAELİ