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Kocaeli'nde Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Kocaeli'nde Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheliler için polis çalışma başlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde 4 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay, Erenler Mahallesi Reşadiye Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple İ.K., Ö.D. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan silahlı kavgada İ.K. ile Ö.D. yaralandı. Tabancadan çıkan kurşunla yaralanan 2 kişi kanlar içinde yerde kalırken, 2 şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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