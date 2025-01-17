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Kocaeli'nde Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Kocaeli'nde Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
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İzmit' te seyir halindeki bir otomobil yangın çıkardı. Sürücü aracı güvenle terk ederken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aracın sanayide bakımdan yeni çıktığı öğrenildi.

Yangın, D-100 karayolu yan yol adliye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 20 FK 752 plakalı otomobil alev aldı. Durumu fark eden sürücü, hemen araçtan inerken otomobil alev topuna döndü. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, trafiği durdurdu. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kısa sürede söndürülürken trafik tek şeritten sağlandı. Sürücüsünün arabasını tamirciden yeni aldığı öğrenildi. Yangın sebebiyle araç kullanılamaz hale geldi, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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