Kocaeli'nde Sanayi Sitesinde Yangın: 10 Araç Zarar Gördü

Kocaeli'nde Sanayi Sitesinde Yangın: 10 Araç Zarar Gördü
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan ot yangını, rüzgarın etkisiyle yediemin otoparkına sıçrayarak 10 aracın hasar görmesine neden oldu. Yangın sonrası can kaybı yaşanmadı, inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan ot yangını, rüzgarın etkisiyle yediemin otoparkına sıçradı. Yangında otoparkta bulunan 10 araç alevlere teslim olurken, büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangın, Sultan Orhan Mahallesi'nde bulunan Gebze Hasköy Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanayi içerisinde bulunan otluk alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede tüm alanı sararken, yangın yediemin otoparkındaki araçlara sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yediemin otoparkında bulunan 10 araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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