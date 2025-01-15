Kocaeli'nde Sahte Giyim ve Spor Ayakkabı Operasyonu: 1.380 Parça Malzeme Ele Geçirildi
Kocaeli'nin Derince ilçesinde yapılan operasyonda, ünlü markalara ait sahte 1.380 giyim malzemesi ve 480 çift spor ayakkabısı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde ünlü markalara ait sahte bin 380 muhtelif giyim malzemesi ve 480 çift spor ayakkabısı ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık suçları ile mücadele çalışması başlattı. Çalışma kapsamında, Derince ilçesinde araçta yapılan kontrolde ünlü markalara ait sahte bin 380 muhtelif giyim malzemesi ve 480 çift spor ayakkabısı ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ