Üye Girişi
Haberler
Anlaşma an meselesi! Haritayı alan Hamas'tan İsrail'e yeşil ışık

Anlaşma an meselesi! Haritayı alan Hamas'tan İsrail'e yeşil ışık
Suriye'deki yeni yönetimden Ankara'ya ilk ziyaret

Suriye'deki yeni yönetimden Ankara'ya ilk ziyaret
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

Kocaeli'nde Sahte Giyim ve Spor Ayakkabı Operasyonu: 1.380 Parça Malzeme Ele Geçirildi

Kocaeli'nde Sahte Giyim ve Spor Ayakkabı Operasyonu: 1.380 Parça Malzeme Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yapılan operasyonda, ünlü markalara ait sahte 1.380 giyim malzemesi ve 480 çift spor ayakkabısı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ünlü markalara ait sahte bin 380 muhtelif giyim malzemesi ve 480 çift spor ayakkabısı ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık suçları ile mücadele çalışması başlattı. Çalışma kapsamında, Derince ilçesinde araçta yapılan kontrolde ünlü markalara ait sahte bin 380 muhtelif giyim malzemesi ve 480 çift spor ayakkabısı ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Muhabirin sorduğu iddia Bakan Tekin'i kızdırdı: İspatlasınlar
img

Kocasıyla yatakta yakaladığı kadını süpürge ve ayakkabı ile dövdü
img

Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memurunun ailesinden 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı

Polis memurunun 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Kocasının ikinci bir kadınla evlenmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti

Eşinin kuma getirmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Göktaş'a randevu vermiyor mu? Bomba iddiaya yanıt geldi

Bomba iddiaya jet yalanlama

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.