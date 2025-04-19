Kocaeli'nde Sahte Altın Dolandırıcılığı: Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 10 adet sahte gram altın dolandırıcılığı gerçekleştiren şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesinde 10 sahte gram altın dolandırıcılığı gerçekleştirildiği tespit edilen S.B. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - KOCAELİ