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Kocaeli'nde Plastik İmalathanesinde Yangın Çıktı

Kocaeli'nde Plastik İmalathanesinde Yangın Çıktı
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Gebze'de bir plastik malzeme imalathanesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Döküm fırınında çıkan yangın nedeniyle imalathane hasar gördü ve inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plastik malzeme imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi 1167. Sokak'ta faaliyet gösteren plastik malzeme imalathanesinde bulunan döküm fırınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması neticesi söndürülen yangın sebebiyle imalathanede hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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