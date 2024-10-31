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Kocaeli'nde Palet Deposunda Yangın: Ekipler 1 Saate Söndürdü

Kocaeli'nde Palet Deposunda Yangın: Ekipler 1 Saate Söndürdü
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir palet deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik mücadelesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle depo tamamen yanarak küle döndü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir palet deposunda çıkan yangın ekiplerin hummalı çalışması sonucu 1 saatte söndürüldü.

Adem Yavuz Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir palet deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru ağaç parçalarının bulunduğu depoda alevler kısa sürede büyüdü. Deponun tamamını saran alevlerin dumanları gökyüzünü kapladı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle depo küle döndü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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