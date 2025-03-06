Mimar Ece Gürel'in sağlık durumu: Kalbi durdu, entübe edildi

Ece Gürel'in sağlık durumu sanılandan daha kötü: Kalbi durdu
MSB: Metinde ateşkes yok, PKK koşulsuz olarak silah bırakmalı

MSB: Metinde ateşkes yok, PKK derhal silahları teslim etmeli
Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
Polis memuru, beylik tabancasıyla 2 kardeşini vurdu

Polis memuru, beylik tabancasıyla 2 kardeşini vurdu

Kocaeli'nde Otomobilin Çarptığı Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nde Otomobilin Çarptığı Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 67 yaşındaki Saadet Hasançebi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.M. yönetimindeki 34 ELP 162 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Saadet Hasançebi'ye (67) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Hasançebi yaklaşık 10 metre sürüklendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan Hasançebi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Aynı yalanla fabrika sahibi dahil onlarca kişiyi soyup soğana çevirdi
img

İşte İlyas Salman'ın son hali
img

Mağlubiyetin faturası Kerem'e kesildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşk dehşeti! Eşini ve komşusunu bıçaklayan şahsa 'iyi hal' indirimi uygulandı

Yasak aşk skandalında cinnet getiren kocaya iyi hal indirimi
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
Tövbe edip Müslüman olan 'Zebani Efe' son haliyle gündemde

Tövbe edip Müslüman olmuştu! 'Zebani Efe'yi görenler tanıyamıyor
Nihat Hatipoğlu'na cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı

Cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı
Mimar Ece Gürel'in bulunduğu yerle ilgili tuhaf gerçek

Ece Gürel'in bulunduğu yerle ilgili tuhaf gerçek
Rusya'dan Macron'a çok sert karşılık: Sonsuza kadar ortadan kaybolacak

Rusya'dan Macron'a çok sert karşılık: Sonsuza kadar ortadan kaybolacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.