Kocaeli'nde Kuyuda Baygın Bulunan 3 Kişi İçin Kurtarma Çalışması Başlatıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alandaki 10 metrelik bir kuyuda baygın halde bulunan üç kişi için jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Kuyunun içi duman dolu olduğu belirtildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaklaşık 10 metrelik kuyuda baygın halde bulunan 3 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre Mollafenari bölgesinde, ormanlık alanda bir kuyuda 3 kişinin baygın halde olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İçi duman dolu olduğu öğrenilen yaklaşık 10 metrelik kuyuda bulunan şahıslar için kurtarma çalışması başlatıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa