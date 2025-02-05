Kocaeli'nde Köpek Isırması Sonucu Bir Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, köpek ısırması sonucu kolundan yaralandı.

Olay, Kadıköy Mahallesi Doğu Kışla Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta yürüyen L.A., köpek ısırması sonucu kolundan yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan L.A., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağ kolundan hafif şekilde yaralanan L.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu olduğu öğrenildi. - KOCAELİ