Kocaeli'nde Köpek Isırması Sonucu Bir Kişi Yaralandı
İzmit ilçesinde Doğu Kışla Parkı'nda köpek ısırması sonucu kolundan yaralanan L.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, köpek ısırması sonucu kolundan yaralandı.
Olay, Kadıköy Mahallesi Doğu Kışla Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta yürüyen L.A., köpek ısırması sonucu kolundan yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan L.A., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağ kolundan hafif şekilde yaralanan L.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu olduğu öğrenildi. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa