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Kocaeli'nde Kimyasal Madde Sızıntısı: İki İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nde Kimyasal Madde Sızıntısı: İki İşçi Hastaneye Kaldırıldı
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Kartepe'deki bir fabrikada yere dökülen kimyasal madde nedeniyle bir işçi yaralanırken, diğer işçi de kimyasal tepkimeden etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada yere dökülen kimyasal madde nedeniyle 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Sarımeşe Mahallesi Suadiye Caddesi üzerindeki bir fabrikada zemine dökülen kimyasal madde 2 işçiyi hastanelik etti. Bir işçi madde nedeniyle kaygan zeminde düşerek yaralanırken diğeri de kimyasal tepkimeden etkilendi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. 2 işçi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yere dökülen madde ise temizlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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