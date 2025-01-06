Kocaeli'nde Kasten Öldürme Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'nde "kasten öldürme" ve "sayı nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçlarından hakkında 17 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda "kasten öldürme" ve "sayı nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçlarından hakkında 17 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.V.'yi yakaladı. S.V., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KOCAELİ