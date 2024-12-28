Kocaeli'nde Kaçak Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iş yerinde yapılan aramada 5 bin 40 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Derince ilçesinde bulunan bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 24 karton ve 12 paket satışa hazır toplamda 5 bin 40 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olaya ilişkin iş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ