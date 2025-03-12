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Kocaeli'nde Hırsızlık Olayı: Bebekli Kadın Kağıt Toplama Aracını Soydu

Kocaeli'nde Hırsızlık Olayı: Bebekli Kadın Kağıt Toplama Aracını Soydu
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İzmit'te bir kağıt toplama aracından hırsızlık yapan kadın, bebeğiyle birlikte aracın kapısını açarak içindeki eşyaları çaldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki kağıt toplama aracından hırsızlık yapıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, bir kişinin gözcülük yaptığı, kadının ise kucağındaki bebekle aracın kapısını açarak içindeki eşyaları çaldığı anlar kaydedildi.

Olay, Yenişehir Mahallesi Bade Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar, gözlerine kestirdikleri kağıt toplama aracına yöneldi. Hırsızlardan biri çevreyi kontrol ederken, arkasından gelen kadın, aracın kapısını açarak içindeki bazı eşyaları aldı. Hırsızlığa bir bebeğin ve çocukların da alet edilmesi büyük tepki çekti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir kişinin önden gelerek çevreyi gözetlediği, kadının ise hırsızlık eylemini gerçekleştirdiği görülüyor.

Ayrıca, gözcülük yapan şahsın kameraya yansıyan el hareketleri dikkat çekti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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