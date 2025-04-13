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Kocaeli'nde Hırsızlık Olayı: 49 Bin Lira Değerinde Ürün Çalındı

Kocaeli'nde Hırsızlık Olayı: 49 Bin Lira Değerinde Ürün Çalındı
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İzmit'te iki iş yerinden 49 bin lira değerinde ürün çaldıkları belirlenen iki şüpheliden biri tutuklandı. Operasyon sonucu hırsızlık olayıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki farklı iş yerinden 49 bin lira değerinde ürün çaldığı belirlenen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, İzmit'teki iki iş yerinden 49 bin lira değerinde ürün çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. KYGS ve iş yerlerinin güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Yapılan çalışmışlarda hırsızlık olayına karışan şahısların A.S.J. ve 18 yaşın altındaki A.B.S.J. olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.S.J. tutuklandı, diğer A.B.S.J. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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