Kocaeli'nde Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Kocaeli'nde Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın
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İzmit'teki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, 1,5 saatlik müdahale sonrasında kontrol altına alındı. Yangında ağır hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalelerinin ardından kontrol altına alındı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Fabrikada bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Bu sırada olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık 1,5 saat süren yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu fabrikada ağır hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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