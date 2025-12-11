Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda yangın: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm deposunun ofis bölümünde çıkan yangında 1 işçi yaralandı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Pelitli Yolu üzerinde bulunan geri dönüşüm deposunda meydana geldi. Deponun ofis olarak kullanılan kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında, N.T. isimli işçi kolundan hafif şekilde yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ