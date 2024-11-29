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Kocaeli'nde Fabrikada Kimyasal Madde Kazası: 2 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada yere dökülen kimyasal madde nedeniyle 2 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fabrikada kimyasal madde kazası: 2 işçi hastanelik oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada yere dökülen kimyasal madde nedeniyle 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Sarımeşe Mahallesi Suadiye Caddesi'nde bulunan bir fabrikada yere kimyasal madde döküldü. Dökülen maddeye basarak dengesini yitiren bir işçi yere düşerek yaralandı, bir işçi de kimyasal tepkimeden etkilendi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İşçiler, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yere dökülen madde ise temizlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nde Fabrikada Kimyasal Madde Kazası: 2 İşçi Hastaneye Kaldırıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - 3.Sayfa
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