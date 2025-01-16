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Kocaeli'nde Elektrikli Sobadan Yangın Çıktı

Kocaeli'nde Elektrikli Sobadan Yangın Çıktı
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İzmit ilçesinde bir binanın 2. katında çıkan yangında ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binanın 2. katında çıkan yangında ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Bekirdere Mahallesi Tavşantepe Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın 2. katında elektrikli sobadan kaynaklı olduğu tahmin edilen yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı bildirildi. Yangın sebebiyle ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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