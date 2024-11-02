Kocaeli'nde Durdurulan Tırda 11.5 Milyon Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan tırdan 11 milyon 500 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit'te durdurulan tırda arama yaptı. Yapılan aramada 11 milyon 500 bin makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin bir şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - KOCAELİ