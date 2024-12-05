Kocaeli'nde Denizde Ceset Bulundu
İzmit ilçesinde balıkçılar tarafından denizde hareketsiz halde bulunan bir kişinin cesedi, dalgıç polisler tarafından sudan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve cesedin kimliği henüz tespit edilemedi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin denizde cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, balıkçılar suda hareketsiz haldeki kişiyi görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli dalgıç polisler sevk edildi. Sudan çıkarılan cesedin kimliği ise henüz tespit edilemedi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ