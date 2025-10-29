Haberler

Kocaeli'nde Çöken Binada Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Kocaeli'nde Çöken Binada Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde çöken 7 katlı binada aynı aileden 5 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler, 10 saatlik yoğun çalışmalar sonucunda bir kişiyi sağ çıkarırken, iki kişinin cansız bedenine ulaştı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aynı aileden 5 kişinin enkaz altında kaldığı binada devam eden arama çalışmalarında 10 saat geride kalırken, kurtarma seferberliği havadan görüntülendi.

Kocaeli'nin Gebze'de ilçesinde sabah saatlerinde Mevlana Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın çökmesi neticesinde aynı aileden 5 kişi enkaz altında kaldı. Ekipler tarafından binada bulunan Levent Bilir (44), Emine Bilir (37), Dilara Bilir (18), Hayrunnisa Bilir (14) ve Muhammed Emir Bilir'i (12) arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Uzun saatler süren kurtarma çalışmalarının 8. saatinde 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ olarak çıkarılırken, Muhammed Emir Bilir ile Hayrunnisa Bilir'in cansız bedenlerine ulaşıldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren devam eden arama kurtarma çalışmalarında 11. saate yaklaşılırken, kurtarma ekiplerinin hummalı çalışmaları dron ile görüntülendi. - KOCAELİ

Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

İşte 7 katlı binanın yıkılma anı
title
