Kocaeli'nde Çöken Binada Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aynı aileden 5 kişinin enkaz altında kaldığı binada devam eden arama çalışmalarında 10 saat geride kalırken, kurtarma seferberliği havadan görüntülendi.

Kocaeli'nin Gebze'de ilçesinde sabah saatlerinde Mevlana Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın çökmesi neticesinde aynı aileden 5 kişi enkaz altında kaldı. Ekipler tarafından binada bulunan Levent Bilir (44), Emine Bilir (37), Dilara Bilir (18), Hayrunnisa Bilir (14) ve Muhammed Emir Bilir'i (12) arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Uzun saatler süren kurtarma çalışmalarının 8. saatinde 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ olarak çıkarılırken, Muhammed Emir Bilir ile Hayrunnisa Bilir'in cansız bedenlerine ulaşıldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren devam eden arama kurtarma çalışmalarında 11. saate yaklaşılırken, kurtarma ekiplerinin hummalı çalışmaları dron ile görüntülendi. - KOCAELİ