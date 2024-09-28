Darıca'da Parkta Silahlı Kavga: İki Yaralı, Şüpheli Kaçtı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde parkta çıkan silahlı kavgada biri gözünden, diğeri ise ayağından vurularak yaralandı. Polis olayı gerçekleştirerek kaçan şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Hasan Hüseyin Günay Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K., E.K. ve S.S. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle S.S'nin silahla ateş etmesi neticesinde E.K. ayağından, E.K. gözünde vurularak yaraladı. Yaralılar kanlar içinde kalırken S.S. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye götürdü.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ