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Kocaeli'nde Çatı Katında Yangın: İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nde Çatı Katında Yangın: İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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İzmit'te bir 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Çukurbağ Mahallesi Doruk Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangını fark edenler 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 kişi Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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