Kocaeli'nde Boya Fabrikasında Yangın

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde boya fabrikasında çıkan yangın bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipleri soğutma çalışması devam ederken, yanan fabrika havadan görüntülendi.

Yangın, Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi'ndeki 2 bin 400 metrekarelik boya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın bakımı sırasında yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine 95 personel ve 34 araç sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın bir saate kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Yanan fabrika havadan görüntülendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ