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Kocaeli'nde Bir Çocuk Silahlı Saldırıda Yaralandı

Kocaeli'nde Bir Çocuk Silahlı Saldırıda Yaralandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir araçtan açılan ateş sonucu 9 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir araçtan açılan ateş sonucu yoldan geçen 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, 28 Haziran Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen bir araçtan açılan ateş sonucu, yoldan geçen 9 yaşındaki Ç.E. kolundan yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ç.E. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa kocaeli Polis Çocuk Suç

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