İki otomotiv devi Türkiye'ye fabrika açıyor! Erdoğan şehirlerin ismini verdi

İki dev Türkiye'ye fabrika açıyor: Erdoğan şehirlerin ismini verdi
TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma

Sözleri tartışma yaratmıştı! TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma
Bankalardaki mevduatlarda zamanaşımı için son tarih belli oldu

Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
12 yaşındaki Esra'nın şüpheli ölümü! Boynunda ip izleri tespit edildi

12 yaşındaki Esra'nın ölümünde korkunç şüphe

Kocaeli'nde Apartmanda Yangın: İki Kadın Itfaiye Tarafından Kurtarıldı

Kocaeli'nde Apartmanda Yangın: İki Kadın Itfaiye Tarafından Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmanın deposunda çıkan yangında, üst kattaki dairelerde mahsur kalan iki kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde apartmanın deposunda çıkan yangında mahsur kalan 2 kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksek Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle binanın zemin katında bulunan depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ufak çaplı yangını söndürdü. Binayı saran dumanda üst kattaki dairelerinde mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince sepetli merdivene alındı. Dumanın tahliyesi sonrası 2 kişi sepetli merdivenle yeniden balkona bırakıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

O Ses Türkiye'de Hadise ve Melike Şahin savaşı
img

Yaptığı bu iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
img

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı

"400 bin liralık" ilanı başını yaktı! Fenomen Merve Taşkın gözaltında
Portekiz'e vize başvurusu reddedilen kadın isyanıyla gündem oldu

Vize başvurusunu reddeden ülkeye isyanı viral oldu
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor

Zincir marketler vatandaşı işte böyle kandırıyor
Irak'ın Selahaddin şehrinde Türkçe resmi dil oldu

Türkçe resmi dil ilan edildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.