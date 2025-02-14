Kocaeli'nde Apartmanda Yangın: İki Kadın Itfaiye Tarafından Kurtarıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde apartmanın deposunda çıkan yangında mahsur kalan 2 kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksek Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle binanın zemin katında bulunan depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ufak çaplı yangını söndürdü. Binayı saran dumanda üst kattaki dairelerinde mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince sepetli merdivene alındı. Dumanın tahliyesi sonrası 2 kişi sepetli merdivenle yeniden balkona bırakıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ