Kocaeli'nde Ağaçlık Alanda Yangın Paniğe Neden Oldu

Kocaeli'nde Ağaçlık Alanda Yangın Paniğe Neden Oldu
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İzmit'te çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, çöplerin tutuşmasıyla başlayarak ağaçlara sıçradı ve dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanların şehrin birçok noktasından göründüğü yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tavşantepe Mahallesi Ata Sokak üzerinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Çöplerin tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyürken, alevler ağaçlara sirayet etti. Çıkan siyah dumanlar birçok yerden görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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