Kocaeli'nde Ağaçlık Alanda Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Kocaeli'nde Ağaçlık Alanda Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan ağaçlık alan yangınına müdahale eden 4 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu. Alevlere müdahale eden 4 kişi dumandan etkilendi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Ergenekon Caddesi Okyanus Sokak'taki ağaçlık alanda meydana geldi. Alanda 4 ayrı noktada bilinmeyen sebeple çıkan yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine de olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Müdahale sırasında dumandan etkilenen 4 kişiden 3'ü ayakta tedavi edilirken, 1'i hastaneye kaldırıldı. 20 ağacın zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Altın yatırımcısı şokta! Değer kaybı yüzde 2'yi geçti

Altın yatırımcısı şokta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor

Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor

Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor

Darphane, Galatasaray için para basıyor! İşte adet sayısı ve fiyatı
İran destekli grup ABD'yi tehdit etti: Üsler, ördek avına dönüşecek

Savaş sürerken bir grup daha ABD'yi açık açık tehdit etti
77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor

77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.