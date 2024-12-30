Üye Girişi
Haberler
Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda bir dönem tarih oluyor
İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
179 kişinin öldüğü uçak kazasından mucize kurtuluş! İşte ilk sözleri
CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
CHP'den Köfteci Yusuf'la ilgili gündem yaratacak iddia

Kocaeli'nde 90 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'nde 90 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, piyasa değeri 250 bin TL olan 90 bin makaron ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsüne işlem yapıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri 250 bin TL olan 90 bin makaron ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, 26 Aralık'ta Gebze'de bir araçta arama yapıldı. Aramada, piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 90 bin içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Suriyelilerin ucuza sattığını duyan akın etti
img

14 maç sonra bir ilki yaşadılar
img

Bir uçak faciasının daha eşiğinden dönüldü! Dikkat çeken emir geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı
Spor yapmak için stadyuma giden savcı görünce hemen telefona sarıldı
Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
Suriyelilerin ucuza sattığını duyan akın etti
Azerbaycan'dan Rusya'ya ilk yaptırım
Azerbaycan, Rusya'ya ilk cezayı kesti
Nevzat Bahtiyar'ın ailesi köyü terk etti
Nevzat Bahtiyar'ın ailesinden çok konuşulacak karar
Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 6 maddelik Suriye manifestosu
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 6 maddelik manifesto

Son Dakika Haberleri

1 Ocak resmi tatil mi? CANLI ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Ne kadar emekli maaşı alırım? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025! SSK, BAĞ-KUR ek ödeme tablosu İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 30 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı seviyesi nedir? EMEKLİ ZAM HABERLERİ! Emekli zam oranları ne zaman açıklanacak? 2025 Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR emekli zam oranları! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji, İstanbul için kar yağışı tarihi verdi! 31 Aralık'ta EFT işlemi yapılır mı? 31 Aralık EFT işlemleri saat kaça kadar yapılabilir? 31 Aralık bankalar açık mı? 31 Aralık bankalar kaça kadar açık? Ebru Polat kimdir? Ebru Polat kaç yaşında, nereli? MEMUR ZAMMI 2025! Memur maaş zamları hangi kriterlere göre belirleniyor? 2025 memur zam oranları nasıl hesaplanıyor? MEMUR ZAM HABERLERİ! Memur zam oranları ne zaman açıklanacak? 2025 Memur maaş zammı ne kadar olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.