Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'nde 70 Bin TL'lik Ziynet Eşyası Hırsızlığı: 6 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'nde 70 Bin TL'lik Ziynet Eşyası Hırsızlığı: 6 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir evden 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınmasının ardından düzenlenen operasyonda 2'si kadın 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden bazıları daha önceki suçlarıyla dikkat çekiyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir evden 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınmasına ilişkin yürütülen operasyonda 2'si kadın 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden bazılarının çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, haziran ayında Kartepe'deki bir evden 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada S.I., S.I., S.Ö., E.K., A.Ç. ile Z.K.'nın hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Şüpheliler, Eskişehir ve İstanbul'da yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden S.I.'nın 60, S.I.'nın 14, S.Ö.'nün 22, E.K.'nın 6, A.Ç.'nin 60, Z.K.'nın ise 5 suç kaydı bulunduğu bildirildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başladı! İşte son tarih

Binlerce öğretmen adayının beklediği tarih belli oldu

 Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler

 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir

Bakanlık, Türk askeriyle ilgili pedofili iddiasını doğruladı
'O gün Kobani'ye peşmerge yerine Türk askeri gönderilmeliydi'

"O gün Kobani'ye peşmerge yerine Türk askeri gönderilmeliydi"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Asgari ücret ne kadar olacak? Enflasyona göre asgari ücret ne kadar olur? SGK Uzmanı açıkladı! MEMUR ZAM TAHMİNLERİ 2025 Ocak memur zammı ne olur? 4 aylık enflasyon farkı ile memur zammı kaç olacak? İnci Taneleri CANLI izle! 14 Kasım İnci Taneleri 22. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! HIV nedir, AIDS nedir? HIV virüsü nasıl bulaşır, belirtileri neler? Kayıp Şehir filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kayıp Şehir filmi ne zaman, nerede çekildi? Karınca Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Karınca Adam filmi ne zaman, nerede çekildi? Wanda Nara Icardi'yi şikayet mi etti? Galatasaray'dan açıklama geldi! Sarp Sınır Kapısı nerede, hangi ilde? Sarp Sınır Kapısı hangi ülkeye açılır? MASTERCHEF KUZU YÜREK DOLMASI TARİFİ! Kuzu yürek dolması nasıl yapılır, Kuzu yürek dolması malzemeleri neler? MASTERCHEF CİĞER KAVURMA TARİFİ! Ciğer kavurma nasıl yapılır, Ciğer kavurma malzemeleri neler? MASTERCHEF ARPA ŞEHRİYELİ OĞLAK BAŞI TARİFİ! Arpa şehriyeli oğlak başı nasıl yapılır, malzemeleri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.