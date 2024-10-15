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Kocaeli'nde 65 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Kocaeli'nde 65 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 65 yaşındaki Emin Tokdemir, evinin banyosunda ölü olarak bulundu. Tokdemir'in sabah erken saatlerde MR çektireceği için hazırlık yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 65 yaşındaki Emin Tokdemir, sabaha karşı evinin banyosunda ölü bulundu. Tokdemir'in dün akşam komşularıyla çay içip sohbet ettiği ve sabah MR çektireceği için erken kalkacağını söylediği öğrenildi.

Olay, saat 05.30 sıralarında Ertuğrul Gazi Mahallesi Işılay Sokak'taki 2 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Tokdemir (65) aile üyeleri tarafından banyoda hareketsiz halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Tokdemir'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Tokdemir'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Öte yandan, Tokdemir'in dün akşam saatlerinde komşularıyla çay içip sohbet ettiği ve sabah hastanede MR çektireceği için erken uyanması gerektiğini söylediği öğrenildi. Tokdemir'in KOAH hastası olduğu da bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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