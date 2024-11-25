Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı

İki ülke anlaştı! Aylardır devam eden savaşın bitmesi artık an meselesi

 Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin borcu siliniyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi ağırladı

NATO Genel Sekreteri Ankara'da! İşte kritik zirvede konuşulanlar
7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

Kocaeli'nde 51 Bin TL Değerinde Hırsızlık: 3 Yabancı Uyruklu Tutuklandı

Kocaeli'nde 51 Bin TL Değerinde Hırsızlık: 3 Yabancı Uyruklu Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir işyerinden 51 bin TL değerinde giyim eşyası çalan 3 yabancı uyruklu şahıs, yapılan operasyonla tutuklandı. Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 51 bin TL değerinde giyim eşyası çalan yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kartepe'de bir işyerinden hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen H.M., E.T.C. ve R.A., isimli yabancı uyruklu şahıslar, polisi harekete geçirdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kartepe Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri tarafından yapılan operasyon ile suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Formaya hasret kalacak
img

Erdoğan, mahkemedeki o sözleri affetmedi
img

7 kişiyi öldüren cani tek bir cümle sarf edip silahına sarılmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kalpazan 6. bölüm full HD tek parça izleme linki! Kalpazan 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Kasım Güngören, Arnavutköy, Şişli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Tosun Paşa filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tosun Paşa filmi ne zaman, nerede çekildi? Uzak Şehir 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Uzak Şehir 3. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 25-26 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Özgürlük Savaşçısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Özgürlük Savaşçısı filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi! 25-26 Kasım Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Üç Silahşörler D'Artagnan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Üç Silahşörler D'Artagnan filmi ne zaman, nerede çekildi? Selahaddin Eyyubi CANLI izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 34. bölüm full HD tek parça izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.