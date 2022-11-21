Kocaeli'nde 32 adet silah ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'nde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 32 adet silah ve 9 kesici alet ele geçirildi. Kocaeli'nde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 32 adet silah ve 9 kesici alet ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri meydana gelebilecek suçların önlenmesine yönelik 14-20 Kasım tarihleri arasında çalışma yaptı. Gerçekleştirilen çalışmalarda 15 tabanca, 13 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği ve 9 kesici alet ele geçirildi. Konuya ilişkin yakalanan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem yapıldı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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