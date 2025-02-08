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Kocaeli'nde 25 Günlük Bebek Sokakta Terk Edildi

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İzmit ilçesinde bir vatandaşın bulduğu 25 günlük bebek, hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan bebeğin terk edilmesiyle ilgili polis inceleme başlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 25 günlük bebek sokakta terk edilmiş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Mustafa Karakaş Sokak'tan saat 10.30 sıralarında geçen bir vatandaş, terk edilmiş bebek buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği teslim alarak ambulansla hastaneye kaldırdı. Henüz 25 günlük olduğu öğrenilen bebeğin cinsiyetinin ise erkek olduğu belirtildi. Bebeğin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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