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Kocaeli'nde 2 Milyon TL Değerinde Kaçak Cep Telefonu ve Sigara Ele Geçirildi

Kocaeli'nde 2 Milyon TL Değerinde Kaçak Cep Telefonu ve Sigara Ele Geçirildi
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İzmit'te gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 2 milyon TL olan 29 kaçak cep telefonu ile 2 bin 250 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde piyasa değeri 2 milyon TL olan gümrük kaçağı 29 cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmit'te bir iş yeri ve araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda piyasada değeri 2 milyon TL olan 29 gümrük kaçağı cep telefonu ve 2 bin 250 paket bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olaylara ilişkin 2 şahıs hakkında işlem yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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