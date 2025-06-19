Kocaeli'nde 17 Yaşındaki Genç Bıçaklandı
Kocaeli'nin İzmit kent meydanında iki grup arasında çıkan tartışma sonucu 17 yaşındaki E.K. bıçaklandı. Olayla ilgili bir zanlı polis tarafından yakalanırken, E.K. hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki kent meydanında 17 yaşındaki genç, tartıştığı şahıslar tarafından bıçaklandı. Yaşanan tartışma amatör kamera tarafından görüntülendi.
Olay 23.00 sıralarında kent meydanında meydana geldi. Sık sık kavgaların yaşandığı meydanda iki grup arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından 17 yaşındaki E.K. sırtından ve bacağından bıçaklandı. Zanlı olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa